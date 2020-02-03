Власти проанализируют возможности "Авроры" стать базовой авиакомпанией ДФО

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Власти проанализируют состояние авиакомпании "Аврора" и ее возможности стать базовой для Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщил в понедельник полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер российского правительства Юрий Трутнев в интервью телеканалу НТВ.

Тема создания авиакомпании для полетов внутри ДФО обсуждается несколько лет. Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с правительством 11 декабря 2019 года поручил внести предложения о создании специальной авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке. Госкорпорация "Ростех" уже подготовила соответствующее предложение по эксплуатации российских самолетов и вертолетов для развития региональных перевозок. "Аэрофлот" предложил создать новую авиакомпанию на базе его дочерней "Авроры".

"Есть предложение по компании "Аврора". Мы проанализируем активы этой компании, ее состояние, может ли она быть базовой", - сказал Трутнев.

По его словам, цель создания компании - это повышение транспортной доступности на Дальнем Востоке и поддержка авиастроения в этом макрорегионе. Вице-премьер отметил, что на Дальнем Востоке достаточно авиапредприятий, и "надо сделать так, чтобы свои самолеты купить в новую авиакомпанию".

Авиакомпания "Аврора" была создана в 2013 году по поручению правительства РФ на базе дальневосточных авиакомпаний "Сахалинские авиатрассы" и "Владивосток Авиа". В настоящее время она является не единственным, но основным перевозчиком на территории российского Дальнего Востока. Контрольный пакет из 51% акций принадлежит "Аэрофлоту", еще 49% - правительству Сахалинской области. Авиапарк "Авроры" состоит из 23 самолетов иностранного производства. Компания обеспечивает перевозку пассажиров на местных авиалиниях Сахалинской области, Приморского и Хабаровского краев, а также на региональных маршрутах - в административные центры субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.