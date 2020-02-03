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Резидент "Сколково" будет развивать решения для информационной безопасности в Казахстане

В "Сколково" отметили, что в Казахстане в настоящее время происходит активное развитие и внедрение цифровых технологий

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Компания Фонда "Сколково", занимающаяся разработкой автоматизированных решений информационной безопасности, открыла представительство в крупнейшем городе Казахстана - Алма-Ата - для более активного взаимодействия с клиентами и партнерами, а также повышения уровня оказания услуг. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба фонда.

"Компания "Интеллектуальная безопасность" (бренд Security Vision) объявила об открытии представительства в крупнейшем городе Республики Казахстан - Алма-Ата. Основными задачами офиса станут укрепление и развитие взаимодействия с клиентами и партнерами в Казахстане, оперативное реагирование на запросы и тенденции рынка информационной безопасности республики и обеспечение максимально высокого уровня оказания услуг", - говорится в сообщении.

В "Сколково" отметили, что в Казахстане в настоящее время происходит активное развитие и внедрение цифровых технологий, растет доступность информационной инфраструктуры как для корпоративных структур, так и для рядовых граждан. Также усиливается роль информационных технологий в работе частного и государственного секторов. Кроме того, в стране запущена концепция кибербезопасности "Киберщит Казахстана", которая подразумевает ряд мер, направленных на безопасное использование информационно-коммуникационных технологий.

Генеральный директор "Интеллектуальной безопасности" Руслан Рахметов отметил, что компания готова предложить своим клиентам из Казахстана гибкую платформу Security Vision, отвечающую на современные вызовы кибербезопасности, а также богатый профессиональный опыт специалистов, полученный в ходе выполнения аналогичных проектов в России. Так, Security Vision предназначена для автоматизации обеспечения информационной безопасности. Это единственный российский ИТ-продукт, позволяющий роботизировать до 95% программно-технических функций оператора информационной безопасности.

"Платформа выполнена на уровне лучших мировых стандартов и обладает заметными преимуществами перед иностранными аналогами в части гибкости, адаптируемости и масштабируемости. Убежден, что ее применение в государственных и коммерческих структурах Республики Казахстан способно обеспечить надежную и всестороннюю безопасность внедрения и дальнейшего функционирования инфокоммуникационных технологий и цифрового развития общества в целом", - заявил руководитель направления "Информационная безопасность" Фонда "Сколково" Михаил Стюгин, слова которого приводятся в сообщении.

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