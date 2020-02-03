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Китайская вирусная пневмония
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S7 полностью останавливает полеты в Китай, включая Гонконг, с 4 февраля

Полеты будут остановлены до 28 марта
Самолеты авиакомпании S7 Airlines Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Самолеты авиакомпании S7 Airlines
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания S7 полностью останавливает рейсы в Китай, в том числе в специальный административный район Гонконг, с 4 февраля по 28 марта из-за вспышки коронавируса. Об этом говорится в сообщении компании. Перевозчик "видит риски в продолжении выполнения рейсов в и из Китая", базовая проверка в аэропорту вылета не позволяет "гарантированно выявить первичные симптомы возможной инфекции".

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"S7 Airlines приняла решение с 4 февраля по 28 марта 2020 года полностью остановить полеты в города Китая и Гонконг. Полеты будут прекращены после выполнения 4 февраля рейса S7 5724 Пекин - Новосибирск (прилет в 10:00 по местному времени)", - отмечается в сообщении.

Всем пассажирам будет оформлен полный возврат стоимости авиабилетов.

С 1 февраля ограничено осуществление российскими и китайскими авиакомпаниями регулярных пассажирских воздушных перевозок, в том числе коммерческих, из России в Китай и в обратном направлении. Исключение составляют регулярные рейсы Москва - Пекин, Москва - Шанхай, Москва - Гуанчжоу, Москва - Гонконг (это частоты "Аэрофлота"), а также регулярные рейсы четырех китайских авиакомпаний в Москву.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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