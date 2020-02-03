МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Вкладчики обанкротившихся банков смогут получать выплаты через онлайн-приложения кредитных организаций. Первыми смогут воспользоваться сервисом вкладчики Нижневолжского коммерческого банка (НВКбанк, Саратов), которые также являются клиентами Сбербанка, через приложение "Сбербанк онлайн", говорится в сообщении пресс-службы Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

"Агентство представляет новый сервис, позволяющий банкам - агентам принимать заявления о выплате страхового возмещения в электронной форме и осуществлять выплаты через свои онлайн-приложения. ПАО "Сбербанк" в начале 2020 года первым проинформировало агентство о завершении тестирования данного сервиса и готовности к его применению", - говорится в пресс-релизе.

По мере технической готовности к данному сервису смогут подключиться все банки, через которые АСВ осуществляет выплаты гражданам.

Также в агентстве отметили, что после принятия поправок в федеральный закон "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" вкладчики смогут дистанционно оформлять заявления и получать выплаты страхового возмещения с использованием ЕПГУ или сайта агентства.

Банк России приказом от 24 января 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НВКбанка. Как сообщало ранее АСВ, выплаты страхового возмещения вкладчикам НВКбанка начнутся не позднее 7 февраля 2020 года. Нижневолжский коммерческий банк на 1 января занимал 179-е место в банковской системе РФ.