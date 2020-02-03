{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Росатом направил заявку на участие в конкурсе на строительство АЭС "Белене" в Болгарии

Ранее Минэнерго Болгарии сообщило, что готовность продолжать работу по проекту заявили пять компаний

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" направила в правительство Болгарии заявку на участие в конкурсе на получения права строительства атомной электростанции (АЭС) "Белене". Об этом сообщил ТАСС источник в госкорпорации.

"Направили 31 января официальную заявку", - сообщил источник.

Вечером 31 января Минэнерго Болгарии распространило сообщение, в котором отмечается, что готовность продолжать работу по проекту "Белене" заявили пять компаний - российская государственная корпорация "Росатом" через дочернюю компанию "Атомэнергопром", Корейская корпорация гидро- и атомной энергетики (Hydro & Nuclear Power), Китайская национальная атомная корпорация (China National Nuclear Corporation, CNNC), французская компания Framatome и американская General Electric. Срок подачи официальных оферт от компаний, претендующих на строительство атомной электростанции "Белене" в Болгарии, завершился 31 января.

В 2006 году "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом) уже выигрывал международный тендер на возведение двух энергоблоков этой станции. На площадку "Белене" было доставлено оборудование, однако в 2009 году проект был остановлен, а в марте 2012 года София отказалась от строительства станции.

В мае 2018 года премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что страна намерена возобновить строительство "Белене", и в 2019 году был объявлен тендер на строительство АЭС.

Теги
БолгарияРоссияКитайФранцияРеспублика КореяБорисов, Бойко
Реклама на ТАСС
Единороссы вносят в Госдуму законопроект об индексации пенсий для опекунов пенсионеров
Как сообщил первый замглавы фракции Андрей Исаев, правительственная комиссия дала на документ положительное заключение
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС