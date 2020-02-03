Росатом направил заявку на участие в конкурсе на строительство АЭС "Белене" в Болгарии

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" направила в правительство Болгарии заявку на участие в конкурсе на получения права строительства атомной электростанции (АЭС) "Белене". Об этом сообщил ТАСС источник в госкорпорации.

"Направили 31 января официальную заявку", - сообщил источник.

Вечером 31 января Минэнерго Болгарии распространило сообщение, в котором отмечается, что готовность продолжать работу по проекту "Белене" заявили пять компаний - российская государственная корпорация "Росатом" через дочернюю компанию "Атомэнергопром", Корейская корпорация гидро- и атомной энергетики (Hydro & Nuclear Power), Китайская национальная атомная корпорация (China National Nuclear Corporation, CNNC), французская компания Framatome и американская General Electric. Срок подачи официальных оферт от компаний, претендующих на строительство атомной электростанции "Белене" в Болгарии, завершился 31 января.

В 2006 году "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом) уже выигрывал международный тендер на возведение двух энергоблоков этой станции. На площадку "Белене" было доставлено оборудование, однако в 2009 году проект был остановлен, а в марте 2012 года София отказалась от строительства станции.

В мае 2018 года премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что страна намерена возобновить строительство "Белене", и в 2019 году был объявлен тендер на строительство АЭС.