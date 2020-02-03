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Объем производства сельхозпродукции в Северной Осетии в 2019 году вырос на 11,6%

Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей составил 29,99 млрд рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 февраля. /ТАСС/. Рост объема производства сельскохозяйственной продукции в Северной Осетии за прошлый год увеличился на 11,6% к уровню 2018 года. Об этом говорится в информации о социально-экономическом положении региона за январь - декабрь 2019 года, опубликованной на сайте управления Росстата по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в январе - декабре 2019 года по предварительным расчетам увеличился и составил 29,99 млрд рублей, или 111,6% к уровню соответствующего периода 2018 года в сопоставимой оценке", - говорится в сообщении.

Согласно приведенным данным, в 2019 году в хозяйствах всех категорий валовой сбор зерна составил 791,2 тыс. т, что на 3,6% больше, чем в 2018 году. Увеличился также и сбор овощей открытого и защищенного грунта на 9,1%.

Увеличилось и поголовье крупного рогатого скота - на конец декабря 2019 года оно составило 92,7 тыс. голов, что больше, чем год назад на 1,6%. Из общего объема скота поголовье коров стало больше на 7,2%, поголовье свиней - на 25,3%, овец и коз - на 31,9%. Кроме того, на 68,8% выросло число птицы и составило 1543,9 тыс. голов.

"Увеличилось производство основных видов продукции животноводства скота и птицы на убой (в живом весе) - на 20%, молока - на 8,4%, а производство яиц незначительно уменьшилось - на 0,1%", - отмечается на сайте.

Ранее правительство Северной Осетии включило в число приоритетных инвестпроектов строительство агрохолдинга "Алания молоко" в Моздокском районе. Предполагается, что агрохолдинг представит собой полный цикл производства - от изготовления комбикормов до производства и переработки молока. Как отмечалось, к 2024 году планируется приобрести 5 тыс. голов молочного крупного рогатого скота.

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РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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