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Песков: Путин может обсудить с руководством Саудовской Аравии ситуацию на рынке нефти

Ранее агенство Bloomberg сообщило, что спрос на нефть в Китае упал на 3 млн баррелей в день

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин при необходимости может обсудить с руководством Саудовской Аравии ситуацию на рынке нефти, вызванную распространением коронавируса. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Президент находится в тесном контакте с руководством Саудовской Аравии. При необходимости такие контакты будут осуществлены", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном телефонном разговоре с руководством Саудовской Аравии. Песков добавил, что, если у главы российского государства появятся соответствующие планы, Кремль об этом сообщит.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией в энергетической сфере страны, сообщило, что спрос на нефть в Китае упал на 3 млн баррелей в день, или на 20% от общего объема потребления, на фоне кризиса, вызванного распространением коронавируса нового типа. Отмечается, что это крупнейшее сокращение спроса на мировом рынке после кризиса 2008-2009 годов и наиболее внезапное после спада, вызванного терактом 11 сентября 2001 года в США. В настоящее время Китай является крупнейшим импортером нефти, он потребляет около 14 млн баррелей в день, что равно суммарным потребностям Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Японии и Южной Кореи.

Источники агентства указывают, что снижение спроса в Китае может повлечь за собой реакцию со стороны стран ОПЕК и их союзников, которые рассматривают возможность созыва чрезвычайного совещания. Ранее сообщалось, что технический комитет ОПЕК+ перенес заседание с марта на 4-5 февраля из-за распространения коронавируса. По данным Bloomberg, цена на нефть марки Brent упала более чем на 10% с 20 января, когда рынки начали реагировать на этот кризис.

В новость были внесены изменения (13:46 мск) — обновлена информация по тексту.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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