Электропоезд "Ласточка" запустили между Калининградом и Светлогорском

КАЛИНИНГРАД, 3 февраля. /ТАСС/. Электропоезд повышенной комфортности "Ласточка" в понедельник запустили между Светлогорском и Калининградом. Количество таких составов в регионе увеличилось до пяти, сообщила в понедельник пресс-служба Калининградской железной дороги (КЖД, входит в РЖД).

"Сегодня электропоезд ЭС2Г "Ласточка" выполнил свой первый регулярный рейс по маршруту Светлогорск - Калининград", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в СМИ.

До настоящего времени на маршрутах, связывающих Калининград с приморскими курортами области, курсировали четыре таких состава. Новая "Ласточка" прибыла в Калининград в конце января и до начала регулярной работы на калининградской магистрали совершила несколько технических рейсов. До конца февраля на калининградскую магистраль выйдет еще один новый состав и на полигоне КЖД будут работать шесть таких поездов, сообщили в пресс-службе.

Четыре поезда "Ласточка" курсируют в направлении приморских курортов Зеленоградск и Светлогорск. Областные власти сделали заказ на их использование с учетом роста турпотока во время чемпионата мира по футболу. После завершения игр поезда было решено оставить в регионе. По данным КЖД, поезда этой серии пользуются популярностью у жителей региона. За полтора года работы они перевезли более 4,5 млн пассажиров.

"Ласточка" - скоростной электропоезд повышенной комфортности, разработанный германской компанией Siemens. Электропоезд может развивать скорость до 160 км/ч. На сегодняшний день "Ласточки" различных модификаций курсируют, помимо Калининградской области, на маршрутах Москвы, Московской, Ивановской, Курской, Орловской и Псковской областей, Республики Карелия, Пермского края и других регионов. При дальних перевозках они позволяют сокращать время в пути почти в два раза.