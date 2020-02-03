"Уральские авиалинии" планируют возобновить полеты в Китай не ранее 24 марта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Приостановка рейсов "Уральских авиалиний" по китайским направлениям будет действовать до конца марта. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой компании в понедельник.

Согласно материалам компании со ссылкой на распоряжение правительства РФ, ближайшие регулярные рейсы в Китай вылетят из Красноярска в Харбин не ранее чем 25 марта, а из Москвы в Ордос - не ранее 24 марта. 26 марта планируется возобновить рейс из Екатеринбурга в Харбин.

28 марта авиакомпания рассчитывает возобновить рейсы из Екатеринбурга в Пекин и Сиань, а также из Владивостока в Пекин и Харбин. Приостановка рейсов из Екатеринбурга и Казани в Харбин действует на данный момент до 29 марта.

31 января авиакомпания "Уральские авиалинии" сообщила о приостановке 11 рейсов по китайским направлениям из-за коронавируса. Авиаперевозчик планирует вывозить туристов из КНР чартерными рейсами. Пассажирам предлагается оформить вынужденный возврат без штрафов и удержаний.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 17 тыс. человек, более 360 умерли. Еще один летальный исход зафиксирован за пределами Китая - на Филиппинах.

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