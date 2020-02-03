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Лавров: Россия рассчитывает на участие лидеров стран АСЕАН в ПМЭФ и ВЭФ в этом году

Глава МИД отметил все более активное взаимодействие РФ и АСЕАН в практических областях

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Россия ожидает, что в этом году страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) будут представлены на мероприятиях Восточного экономического форума (ВЭФ) и Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на высшем уровне. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая в понедельник встречу с генсекретарем АСЕАН Лим Джок Хоем.

"Мы для укрепления наших разнообразных связей с АСЕАН активно используем площадки Петербургского и Восточного экономических форумов, куда регулярно приезжают представители ваших государств, - сказал Лавров. - В прошлом году одним из главных гостей на ВЭФ во Владивостоке был премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. Мы ожидаем асеановское участие в соответствующих мероприятиях на высшем уровне и в текущем году".

Он отметил все более активное взаимодействие РФ и АСЕАН в практических областях, включая энергетику, цифровую экономику, сельское хозяйство, здравоохранение и защиту окружающей среды.

Лавров указал, что отношения с ассоциацией являются важным приоритетом внешней политики России. "Рассматриваем АСЕАН как надежного партнера, единомышленника в деле формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе открытой сбалансированной архитектуры равной и неделимой безопасности, причем центральное место в этой архитектуре мы отводим десятке стран АСЕАН", - добавил министр.

По его словам, Москва высоко ценит усилия Лим Джок Хоя по выведению диалога между РФ и АСЕАН на стратегический уровень. "Одним из результатов этого события стало совершенствование, уплотнение нашей координации в ООН и на других международных площадках по ключевым международным и региональным проблемам, которые затрагивают коренные интересы стран ассоциации и России, включая борьбу с терроризмом, наркотрафиком, транснациональной преступностью, включая, конечно же, и проблему распространения оружия массового поражения, контроль над вооружением и обеспечение информационной безопасности", - подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров выразил уверенность, что визит генсека организации позволит продвинуть стратегическое партнерство во всех областях, включая практическую сферу взаимодействия и координацию на международной арене.

Сферы сотрудничества

В свою очередь Лим Джок Хой отметил такие важные области сотрудничества России и АСЕАН, как предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и вопросы безопасности.

Он отметил прогресс в реализации плана действий по развитию диалога между РФ и ассоциацией в 2016-2020 годах, высоко оценил взаимодействие с российским постпредством в Джакарте, в частности работу постпреда РФ при АСЕАН Александра Иванова.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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