На Ставрополье за три года построят около 60 соцобъектов по нацпроектам

ПЯТИГОРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Ставрополья в ближайшие три года построят в крае в рамках реализации национальных проектов и региональной адресной инвестиционной программы 58 социально значимых объектов, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора региона.

"В настоящее время в 20 территориях Ставрополья ведутся работы на 58 объектах капитального строительства со сроками сдачи до 2022 года включительно. Это школы, детские сады, спортивные объекты, здания учреждений здравоохранения, а также водоводы и другие инфраструктурные сооружения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 25 объектов запланированы к вводу в эксплуатацию уже в 2020 году.

"Губернатор [Ставропольского края] Владимир Владимиров нацелил глав территорий и ответственных министров регионального кабмина держать вопросы сроков и контроль качества проводимых работ на личном контроле", - отмечается в сообщении.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.