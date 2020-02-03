Ретейлер "Магнит" приостановил поставки овощей и фруктов из Китая из-за коронавируса

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Крупнейший ретейлер России по числу магазинов "Магнит" приостановил поставки овощей и фруктов из Китая в связи с усложнением логистики на фоне распространения в стране коронавируса, сообщили ТАСС в компании.

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"Один из крупнейших российских ретейлеров приостановил поставки фруктов и овощей из Китая на фоне угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики", - сообщили в компании.

Ретейлер напомнил, что по итогам 2019 г. поставляемые из КНР помидоры, перец, мандарины, виноград и помело составили около 3% от оборота овощей и фруктов "Магнита".

"С начала года компания начала импортировать эти товары из других стран - Марокко, Израиля, Турции, а также увеличила закупки российских овощей, полностью заместив китайский импорт. В настоящее время поставки продукции выполняются стабильно и в необходимом объеме. Изменения в закупках и логистике не окажут заметного влияния на стоимость фруктов и овощей на полке", - отметили в компании.

В новость были внесены изменения (14:45 мск) — передается с исправлением формулировки в третьем абзаце.