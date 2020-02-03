Российскую делегацию на DefExpo 2020 возглавит Мантуров

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров возглавит делегацию России на выставке DefExpo 2020, которая пройдет в городе Лакхнау с 5 по 9 февраля. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС).

"Российскую делегацию на выставке возглавляет министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Валентинович Мантуров. Тематика выставки - бронетанковая техника, ракетно-артиллерийское и стрелковое вооружение, средства противовоздушной обороны, военно-морская техника, обмундирование, средства связи, двигатели, средства контроля окружающей среды, взрывчатые вещества, оптоэлектронные приборы, спутниковые и космические технологии, телекоммуникационные и информационные системы, взрывчатые вещества, ремонт и обслуживание продукции военного назначения", - говорится в сообщении.

Делегацию ФСВТС России возглавит заместитель директора ведомства Владимир Дрожжов.

Свою продукцию на выставке представят ведущие предприятия обороно-промышленного комплекса РФ, в том числе концерн "Алмаз-Антей", холдинг "Вертолеты России", корпорация "Техмаш", "Уралвагонзавод", Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, АО "Швабе", АО "Концерн "Моринсис-Агат", ПАО "АК "Рубин".

"В рамках выставки будет продемонстрирована 57-миллиметровая автоматическая облегченная артиллерийская установка А-220М разработки и производства АО "ЦНИИ "Буревестник". Система предназначена для установки на шасси боевых машин пехоты и бронетранспортеров, а также в стационарном варианте в целях защиты береговых объектов и в качестве систем ПВО. Концерн "Техмаш" впервые продемонстрирует в Индии 125-миллиметровый выстрел "Свинец-2" и экспериментальный образец "Манго-М" - модернизированный выстрел 3ВБМ17 ("Манго")", - отмечается в сообщении.

Кроме того, как уточнили в ФСВТС, на выставке будет представлен широкий спектр российской продукции военного назначения в виде моделей, макетов и рекламной продукции, в том числе дизель-электрическая подводная лодка "Амур-1650", зенитный ракетно-пушечный комплекс" Панцирь-С1", многоцелевой вертолет Ка-226Т, многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35, мобильный комплекс ракетного оружия Club-T, танк Т-90МС, противоминный тральщик "Александрит-Э", модернизированные вертолеты Ми-28НЭ, Ми-171Ш и другие образцы техники.