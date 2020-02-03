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Иран предложил на внеочередном саммите ОПЕК согласовать сокращение нефтедобычи

Министр нефти страны Бижан Намдар Зангане отметил, что если страны не готовы к такому решению, то во внеочередной встрече нет необходимости

ТАСС, 3 февраля. Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что в результате вспышки коронавируса цена на нефть упала ниже $60 за баррель и предложил на внеочередном министерском совещания ОПЕК обсудить условия сокращения нефтедобычи. Об этом в понедельник сообщило иранское агентство Shana, цитирующее министра.

"В разговоре с президентом ОПЕК я сказал, что если внеочередная встреча состоится до запланированного заседания в марте, то все члены должны быть готовы принять решение о сокращении добычи", - приводит агентство слова министра. Зангане отметил, что если страны не готовы к этому решению, то во внеочередной встрече нет необходимости и будет проведено запланированное совещание 4 и 5 марта.

Цена на нефть марки Brent упала более чем на 10% с 20 января, когда рынки начали реагировать на распространение коронавируса. На прошлой неделе прекратились поставки нефтепродуктов в Китай из Латинской Америки, также сократились поставки из Западной Африки. В пятницу стоимость апрельского фьючерса по Brent на бирже ICE впервые с 7 августа 2019 года снизилась на 2,45%, до $55,93, на фоне новостей о коронавирусе. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI упала на 1,8%, до $51,14 за баррель.

Число зараженных коронавирусом в КНР превышает 17 тыс. человек, более 360 умерли.

Теги
ИранКитайКитайская вирусная пневмония
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