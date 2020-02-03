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Минсельхоз предложил цены на зерно для проведения госинтервенций

Согласно документу, на период со вступления приказа в силу и по 30 июня 2021 года цена на пшеницу III класса может быть установлена в диапазоне 6,5-7,2 тыс. рублей за тонну с учетом НДС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Минсельхоз предложил уровни цен на зерно, согласованные с ФАС России, при достижении которых в 2020 - 2021 годах будут проводиться государственные закупочные и товарные интервенции урожаев зерна 2018 и 2019 годов. Соответствующий проект приказа размещен на федеральном портале проектов нормативных актов.

Как отмечается в документе, для проведения интервенций на рынке зерна (на период со вступления приказа в силу и по 30 июня 2021 года) цена на пшеницу III класса может быть установлена в диапазоне 6,5-7,2 тыс. рублей за тонну с учетом НДС и 7,15-7,92 тыс. рублей без учета НДС в зависимости от региона; на мягкую пшеницу IV класса - 5,9-6,8 тыс. рублей за тонну с учетом НДС и 6,49-7,48 тыс. рублей за тонну без учета НДС; на мягкую пшеницу V класса - 5,6-6,4 тыс. рублей за тонну с учетом НДС и 6,16-7,04 тыс. рублей за тонну без учета НДС.

Цена на кукурузу не ниже III класса может быть установлена в диапазоне 6,2-8,4 тыс. рублей за тонну с учетом НДС и 6,82-9,24 тыс. рублей за тонну без учета НДС; на рожь не ниже III класса - 4,3-6,7 тыс. рублей за тонну с учетом НДС и 4,73-7,37 тыс. рублей за тонну без учета НДС; на ячмень - 5,9-7,3 тыс. рублей за тонну с учетом НДС и 6,49-8,03 тыс. рублей за тонну без учета НДС.

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