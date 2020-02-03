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Ростех разработал корпоративный аналог Skype с автоматическим распознаванием лиц

Технология осуществляет аутентификацию пользователей при регистрации на запланированное мероприятие

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал систему корпоративных коммуникаций с функцией автоматического распознавания лиц, мессенджером и файловым хранилищем, сообщила пресс-служба холдинга.

"Технология осуществляет аутентификацию пользователей при регистрации на запланированное мероприятие. Это позволяет повысить безопасность доступа к контенту, хранящемуся в коммуникационной системе, а также автоматически идентифицировать участников конференции и определять их местоположение в зале для автоматического наведения поворотных камер", - говорится в сообщении.

Продукт "Вега-Ирида", разработанный концерном "Вега", предназначен как для государственных, так и коммерческих структур. Помимо видеоконференцсвязи, у продукта есть функции мессенджера, управления бизнес-процессами и постановки задач, распределенное файловое хранилище, интегрированные офисные редакторы и интерактивные доски.

Обновленная версия системы зарегистрирована в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

"Нашу систему можно развернуть на любом серверном оборудовании с возможностью работы как в открытом, так и в закрытом сетевых контурах. Это позволяет не опасаться за сохранность и безопасность передаваемых данных", - приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора концерна "Вега" по коммерческой деятельности Сергея Калмыкова.

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