ГИБДД просит водителей обращаться в официальные центры для дополнительной маркировки авто

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Подмосковное управление Госавтоинспекции просит автовладельцев обращаться только в официальные центры для нанесения дополнительной маркировки на машины в случаях, когда невозможно прочитать заводские идентификационные номера из-за коррозии.

"Управление ГИБДД ГУ МВД России по Московской области обращает внимание владельцев транспортных средств, которые намерены воспользоваться услугой по нанесению дополнительной маркировки, на то, что, прежде всего, следует убедиться в наличии у организаций, выполняющих данную работу, соответствующих полномочий, а именно - проверить их в реестре, размещенном на официальном сайте Минпромторга", - сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

С 1 января 2020 года в России вступил в силу порядок нанесения дополнительной маркировки на транспортные средства с заржавевшими идентификационными номерами. Теперь дополнительная маркировка наносится, если невозможно прочитать заводские идентификационные номера из-за коррозии, ремонта, подделки или уничтожения. После выявления такой проблемы автовладелец обращается в ГИБДД с заявлением, в котором указывается проблема, идентификационный номер и элементы машины: бирки, пломбы, печати. Нанесение дополнительной маркировки проводят органы по сертификации или аккредитованные испытательные лаборатории (центры), а также заводы - изготовители машин.

Маркировка наносится на не подвергающиеся демонтажу части машины и включает указание присвоенного изготовителем автомобиля идентификационного номера и буквенно-цифровой код организации, наносившей ее. После этого владельцу машины выдается свидетельство о дополнительной маркировки транспортного средства.

Как ранее пояснила официальный представитель МВД Ирина Волк, дополнительная маркировка машин позволит идентифицировать транспортные средства, в отношении которых ранее были установлены признаки ее изменения, что исключит необходимость повторных исследований.