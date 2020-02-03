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Brexit

FT: более половины стран ЕС выступили против сокращения средств на нужды развития

По данным издания, речь идет об уменьшении такой статьи бюджета ЕС на 2021-2027 годы примерно на €63 млрд

ТАСС, 3 февраля. Более половины стран Евросоюза выступили против предполагаемого сокращения Брюсселем средств, направляемых на нужды экономического развития наименее развитых стран сообщества. Об этом сообщила в понедельник газета Financial Times.

По ее данным, речь идет об уменьшении такой статьи бюджета ЕС на 2021-2027 годы примерно на €63 млрд. Группа в составе 15 государств, среди которых, в частности, Польша и Венгрия, объявили, что не подпишут документ, так как он лишает их возможности поступательного экономического развития. Авторы воззвания предлагают заморозить эти ассигнования на нынешнем уровне. В соответствии с текущим бюджетом на 2014-2020 годы Польша получила €23 млрд, Румыния - около €7 млрд и Венгрия - €6 млрд.

"Ни одно из государств-членов не должно пострадать от резкого и непропорционального уменьшения распределения средств из Европейского фонда солидарности", - говорится в их совместном заявлении по итогам встречи в минувшие выходные в португальском портовом городе Бежа. Она проведена по инициативе премьер-министра Португалии Антониу Кошта в преддверии саммита ЕС 20 февраля. На предстоящей встрече глав государств и правительств 27-ми стран председатель Европейского совета Шарль Мишель попытается разрешить противоречия, препятствующие одобрению проекта документа на протяжении уже почти двух лет.

Брюссель предлагает сократить подобные расходы на 10% с учетом потерь после выхода Великобритании из ЕС (Brexit). Финансирование бюджета на 2021-2027 годы должно уменьшиться по меньшей мере на €13 млрд в год из-за "развода" с Британией. Вопрос бюджета был одним из главных на саммите ЕС 12-13 декабря, однако лидеры стран - членов ЕС так и не приняли никаких решений. В конце же прошлого года лидеры партий Европарламента решили заморозить переговоры с Советом ЕС по бюджету Евросоюза на 2021-2027 годы из-за разногласий.

Объем финансирования бюджета сообщества на ближайшие семь лет, согласно предложению Хельсинки, должен составить €1,08 трлн. Это составляет 1,07% суммарного ВВП стран ЕС. При этом один из главных плательщиков в бюджет Евросоюза - Германия - предлагала установить размер бюджета на уровне 1% ВВП. Такого же мнения придерживаются Дания и Нидерланды.

Бюджет ЕС в завершающемся семилетнем цикле 2014-2020 годов составил €1,087 млрд. Это примерно те же цифры, которые предлагает финская сторона на следующие семь лет. В нынешнем цикле эта сумма равна 1,03% суммарного ВВП ЕС за этот период.

Теги
ГерманияДанияВеликобританияНидерландыПортугалияРумынияВенгрияПольшаМишель, ШарльBrexitКошта, Антониу
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