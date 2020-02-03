Utair намерена по итогам 2019 года получить операционную прибыль

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Utair ожидает получить операционную прибыль по итогам 2019 года, говорится в понедельник в сообщении на сайте перевозчика.

Операционный убыток авиакомпании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2018 год составил 2,3 млрд рублей против операционной прибыли в 1,2 млрд рублей годом ранее.

"Ютэйр" продолжает наращивать свое присутствие в регионах. Цель авиакомпании - быть лидером региональных перевозок. На этих направлениях мы увеличиваем загрузку рейсов, хотя рост этого показателя в отрасли практически равен нулю. В начале 2019 года "Ютэйр" ввела новые тарифы, которые показали себя с самой лучшей стороны и позволяют нам по итогам года ожидать операционную прибыль", - приводятся в сообщении слова президента "Utair - Пассажирских авиалиний" Павла Пермякова.

В сообщении отмечается, что в 2019 году Utair открыла 21 новый региональный маршрут без пересадок в Москве, еще два маршрута напрямую связали Уфу с Веной (Австрия), а Республику Дагестан (аэропорт Махачкала) - с Саудовской Аравией. В Югре авиакомпания связала труднодоступные города региона - Когалым, Нягань, Советский, Урай и Белоярский - между собой и с административными центрами. Выросло количество прямых рейсов в регионы России из ключевых городов ХМАО - Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска. "Все это позволило увеличить загрузку рейсов в Ханты-Мансийске на 6%, пассажиропоток - на 92%, а количество еженедельных рейсов внутри ХМАО довести до 218", - говорится в сообщении.

Ситуация в Utair

Utair - четвертая по величине авиакомпания России, в 2018 году она перевезла более 7,9 млн человек, ее чистый убыток составил почти 22 млрд рублей против 2,43 млрд чистой прибыли годом ранее.

Компания испытывает финансовые трудности. В 2015 году она перевела все свои долги в два синдицированных кредита: на 18,9 млрд рублей с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд с погашением в 2027 году. Сейчас объем задолженности по первому кредиту снижен до 15,4 млрд рублей. Кроме того, Utair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.

В декабре 2018 года авиакомпания не смогла заплатить проценты в размере 1 млрд рублей по кредиту на 15,4 млрд рублей. В начале февраля "дочка" авиаперевозчика "Финанс-авиа" допустила техдефолт по одному из выпусков облигаций на 187 млн рублей, но позже выплатила купон. Впоследствии авиакомпания просила кредиторов списать 31,4 млрд рублей долга, но это предложение не устроило банки. Кроме того, в середине апреля "Финанс-авиа" предложила держателям облигаций авиакомпании отложить выплаты основной части долга по ценным бумагам на тот же срок - 35 лет.