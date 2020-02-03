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Китайская вирусная пневмония
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Чартерные рейсы между Россией и Китаем будут прекращены 14 февраля

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, оснований для полного закрытия авиасообщения между двумя странами нет

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Чартерное авиасообщение между городами России и Китая будет прекращено с 14 февраля, сообщила журналистам вице-премьер РФ, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова.

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"Регулярные рейсы между Москвой и четырьмя городами КНР продолжают функционировать, но те чартерные рейсы, которые возвращают наших граждан из КНР в РФ мы бы хотели остановить 14 числа [февраля], - сказала она. - Обращались к нашим гражданам, которые находятся в КНР, чтобы они приняли ответственное решение по возвращению в РФ. Делается это исключительно из [соображений] сохранения здоровья этих граждан".

После того, как 1 февраля было ограничено авиасообщение между РФ и Китаем на фоне вспышки коронавируса, Минтранс разрешил авиакомпаниям выполнять чартерные рейсы из городов России в Китай для того, чтобы осуществить возврат пассажиров домой.

Голикова также сообщила, что оснований для полного закрытия авиасообщения между РФ и Китаем нет. "Что касается "Аэрофлота" и запрета рейсов, пока мы не видим основания для закрытия авиасообщения с КНР полного", - сказала она.

Голикова напомнила, что сейчас все рейсы в Китай и из Китая в аэропорт Шереметьево с целью минимизации рисков распространения коронавируса обслуживаются только в одном терминале. "Ужесточены меры по дезинфекционному режиму, по контролю за персоналом и по работе персонала с применением необходимых средств индивидуальной защиты. Там же развернут специальный пункт санитарно-карантинный, на котором и работает Роспотребнадзор по этим рейсам. Хочу также отметить, что большая часть пассажиров, прилетающих в этот терминал, - это транзитные пассажиры, которые не останутся в РФ", - добавила она.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 17 тыс. человек, более 350 умерли. Еще один летальный исход зафиксирован за пределами Китая - на Филиппинах.

 

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Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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