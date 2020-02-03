МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Телеведущий и общественный деятель Сергей Брилев возглавил ассоциацию "Глобальная энергия". Решение о назначении Брилева президентом ассоциации было единогласно принято ее соучредителями - ПАО "Газпром", ПАО "Сургутнефтегаз" и ПАО "ФСК ЕЭС". Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе "Глобальной энергии".

"Сейчас для российской и мировой энергетики важнейший момент. Во всем мире идут интереснейшие дебаты по энергетическому балансу и разумному сочетанию традиционных и нетрадиционных секторов энергетики, новым способам накопления энергии. Для соучредителей премии, ее Международного научного комитета и тех, кто готовит проведение в России юбилейного сбора Мирового энергетического совета, это время соединить усилия с целью выработки разумных формул устойчивого развития отрасли и общества", - приводит пресс-служба слова президента "Глобальной энергии".

В качестве руководителя организации Брилев приступит к управлению действующими проектами "Глобальной энергии", а также займется развитием новых направлений.

Ассоциация по развитию международных исследований и проектов в области энергетики "Глобальная энергия" - неправительственная организация, созданная для популяризации и поддержки исследований и инноваций в области энергетики, а также содействия развитию энергетического сотрудничества. Ассоциация управляет международной энергетической премией "Глобальная энергия", реализует международную молодежную программу, а также проводит ряд программ в рамках международной дискуссионной площадки.

Премия "Глобальная энергия" - международная награда за выдающиеся исследования и научно-технические разработки в области энергетики. С 2003 года ее лауреатами стали 39 ученых из 13 стран: Австралии, Австрии, Британии, Дании, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швеции, Швейцарии и Японии. Премия входит в топ-99 самых престижных и значимых международных наград по данным Международной обсерватории IREG; в рейтинге престижности Международного конгресса выдающихся наград (ICDA) "Глобальная энергия" находится в категории "мега-премии" за благородные цели, образцовую практику и общий призовой фонд.