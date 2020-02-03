{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сергей Брилев возглавил ассоциацию "Глобальная энергия"

В качестве руководителя организации он приступит к управлению действующими проектами, а также займется развитием новых направлений

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Телеведущий и общественный деятель Сергей Брилев возглавил ассоциацию "Глобальная энергия". Решение о назначении Брилева президентом ассоциации было единогласно принято ее соучредителями - ПАО "Газпром", ПАО "Сургутнефтегаз" и ПАО "ФСК ЕЭС". Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе "Глобальной энергии".

На эту тему
"Будем расширять географию". Сергей Брилев о развитии ассоциации "Глобальная энергия"

"Сейчас для российской и мировой энергетики важнейший момент. Во всем мире идут интереснейшие дебаты по энергетическому балансу и разумному сочетанию традиционных и нетрадиционных секторов энергетики, новым способам накопления энергии. Для соучредителей премии, ее Международного научного комитета и тех, кто готовит проведение в России юбилейного сбора Мирового энергетического совета, это время соединить усилия с целью выработки разумных формул устойчивого развития отрасли и общества", - приводит пресс-служба слова президента "Глобальной энергии".

В качестве руководителя организации Брилев приступит к управлению действующими проектами "Глобальной энергии", а также займется развитием новых направлений.

Ассоциация по развитию международных исследований и проектов в области энергетики "Глобальная энергия" - неправительственная организация, созданная для популяризации и поддержки исследований и инноваций в области энергетики, а также содействия развитию энергетического сотрудничества. Ассоциация управляет международной энергетической премией "Глобальная энергия", реализует международную молодежную программу, а также проводит ряд программ в рамках международной дискуссионной площадки.

Премия "Глобальная энергия" - международная награда за выдающиеся исследования и научно-технические разработки в области энергетики. С 2003 года ее лауреатами стали 39 ученых из 13 стран: Австралии, Австрии, Британии, Дании, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швеции, Швейцарии и Японии. Премия входит в топ-99 самых престижных и значимых международных наград по данным Международной обсерватории IREG; в рейтинге престижности Международного конгресса выдающихся наград (ICDA) "Глобальная энергия" находится в категории "мега-премии" за благородные цели, образцовую практику и общий призовой фонд.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Китайский вирус vs мировая экономика. Как рынки переживают болезнь
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС