АКОРТ: россияне не заметят дефицита продуктов из-за приостановки поставок из Китая

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российские сети могут переориентироваться на закупки продукции из других стран в случае усложнения логистики доставки из Китая, потребитель при этом не ощутит дефицита. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, входят "Ашан Ритейл Россия", X5 Retail Group, "Магнит", "Дикси", "Лента", "Метро Кэш энд Керри" и другие торговые сети).

"В крупнейших торговых сетях, входящих в АКОРТ, основная доля пищевых товаров массового спроса, представленная на полках, является продукцией, произведенной на территории Российской Федерации. В случае усложнения или замедления логистики из определенной страны, торговые сети могут переориентироваться на закупки аналогичной продукции из других стран. Для потребителя подобная смена поставщиков происходит незаметно, отработанные схемы поставок и снабжения не допускают возникновения дефицита продукции", - отметили в АКОРТ.

В ассоциации напомнили, что российские ретейлеры успешно справились с запретом Россельхознадзора на импорт из Китая цитрусовых (с 6 января 2020 г.) и рыбной продукции (с 9 января 2020 г.).

Ранее ретейлер "Магнит" заявил о приостановке закупок овощей и фруктов из Китая на фоне осложнения логистики из-за распространения в Китае коронавируса.

Представитель X5 Retail Group (в которую входят сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") сообщил ТАСС, что доля прямого импорта из Китая в торговых сетях X5 невелика, "существенно ниже 1%". "Это преимущественно непродовольственные товары, из продовольственных - в основном имбирь, чеснок. Сложности с логистикой пока не наблюдаются, однако мы ищем возможность поставок из других стран, чтобы заменить товары из Китая аналогичными по качеству и цен", - сказал он.

В АКОРТ отметили, что доля товаров российского производства на полках крупнейших торговых сетей в зависимости от торговых категорий составляет 95-100%.

По данным Россельхознадзора, за 11 месяцев 2019 г. в Россию из КНР поставлено 38,6 тыс. т картофеля, 432 тыс. т овощей, 240,6 тыс. т фруктов, в том числе 151,2 тыс. т цитрусовых. Доля Китая во внешнеторговом обороте России по итогам января - ноября 2019 г. составила 16,5%.

О коронавирусе

Китайские власти в конце декабря 2019 г. зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 17 тыс. человек, более 350 умерли. Еще один летальный исход зафиксирован за пределами Китая - на Филиппинах.

В АКОРТ напомнили, что коронавирус передается только при прямом контакте с носителем инфекции и не передается через продукты или товары. Контроль безопасности ввозимой продукции централизованно осуществляется при выборе поставщика сетью и уполномоченными органами, а также в текущем режиме на границе, инспекторами надзорных органов (Роспотребнадзор, Россельхознадзор), в торговых точках - специалистами торговых сетей.