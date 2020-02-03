WSJ: Саудовская Аравия предложила ОПЕК+ усилить сокращение добычи нефти из-за коронавируса

ТАСС, 3 февраля. Саудовская Аравия, лидер ОПЕК, предложила странам - участникам соглашения ОПЕК+ усилить сокращение добычи на 0,5 млн баррелей в сутки от текущих 1,7 млн баррелей в сутки для того, чтобы избежать дестабилизации рынка нефти из-за влияния вспышки коронавируса, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, Эр-Рияд предлагает сохранить увеличенную квоту "на время кризисной ситуации". Однако не все страны разделяют позицию Саудовской Аравии о необходимости столь радикальных мер.

По текущему соглашению страны ОПЕК+ сокращают добычу на 1,7 млн б/с, из которых на Саудовскую Аравию приходится 489 тыс. б/с, а на Россию - 300 тыс. б/с. Квота была увеличена совсем недавно - с 1 января 2020 года и должна действовать до 31 марта 2020 года. До возникновения чрезвычайной ситуации с коронавирусом, который может обрушить спрос на нефть через снижение авиаперевозок, ОПЕК обсуждал продление текущих договоренностей до конца 2020 года с возможностью пересмотра квот в июне.

Вспышка заболевания, лечения от которого пока не найдено, уже заставила альянс перенести заседание, намеченное на 4-5 марта 2020 года, на первую половину февраля. По разным данным, обсуждается перенос на 14-15 февраля. При этом технический комитет ОПЕК+, состоящий из экспертов министерств стран-участниц, экстренно соберется 4-5 февраля, чтобы оценить сценарии развития рынка на ближайшую перспективу. Возможно, после завершения его работы министры смогут определиться с датой министерской встречи.