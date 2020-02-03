Глобальные рынки показали рекордное месячное снижение с августа 2019 года

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Глобальные рынки акций в последний день января закрылись в отрицательной зоне, продемонстрировав самую значительную недельную и месячную коррекцию за период с августа 2019 года на опасениях, связанных с распространением коронавируса, отметили аналитики "ВТБ Капитала".

"В частности, индексы MSCI EM и MSCI World претерпели рекордное месячное снижение в -4,7% и -0,7% соответственно. На рынке США индекс S&P 500 (-1,8%) показал худший результат за неделю (-2,1%) и месяц (-0,2%) также с августа 2019 года, и полностью растерял рост, набранный с начала года (-3,2% относительно пика, зарегистрированного 17 января)", - говорится в обзоре компании.

В свою очередь российский фондовый рынок, который в первой половине января продолжил уверенный рост конца прошлого года, обновив очередные максимумы, также пострадал из-за развития негативного фона на новостях о распространении вируса.

"Рублевый индекс Мосбиржи завершил январь повышением лишь на 1%, в течение месяца обновив исторический максимум 3226 пунктов. Долларовый РТС после достижения пика с апреля 2012 года на отметке 1651 пункт по итогам января и вовсе потерял 2%, в том числе ввиду более слабого рубля", - отметила аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Рубль достиг многомесячных пиков против доллара и евро в первый месяц года, после чего перешел к снижению, добавила эксперт. Продажи отечественной валюты во второй половине января проходили главным образом ввиду общемировой тенденции уклонения от риска, пояснила она.

"Доллар к рублю в январе вырос на 3,1%, почти до 64 рублей. В начале января доллар опускался до минимума с апреля 2018 года, ниже 61 рубля. Евро к рублю прибавило 0,3% и стремилось к 71 рублю, а в течение месяца обновило минимум с ноября 2017 года (около 67,5 рубля)", - рассказала Кожухова.

Нефтяные котировки

Цены на нефть, которые начали год обновлением пиков весны 2019 года - из-за вспышки напряженности между США и Ираном, также завершили январь обвалом.

"В ходе ралли котировки сорта Brent превысили $70, а WTI - $65 за баррель. Однако, после того, как стороны пошли на попятную и дали понять, что не желают военного развития конфликта, котировки, как следствие, быстро потеряли импульс к росту и оказались под давлением страхов относительно недостаточного спроса и избыточного предложения. Замедление же экономического роста в КНР из-за коронавируса уже привело к сокращению спроса на нефть во второй по величине экономике мира, не говоря о том, что число заболевших на данный момент лишь растет. Фьючерсы на нефть Brent завершили январь обвалом почти на 12%, до $58, а цены на нефть WTI - падением на 15,5%, у отметки $51,5", - пояснила Елена Кожухова.