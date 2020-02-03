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Украина и Турция намерены увеличить объем взаимной торговли в 2,5 раза

Пока объем двусторонней торговли составляет около $4 млрд

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Украина и Турция намерены увеличить объем двусторонней торговли до $10 млрд в год. Об этом заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский по итогам двусторонних переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

"У нас есть амбициозная цель - достичь объема двусторонней торговли до $10 млрд", - сказал он. По его словам, во время встречи стороны обсудили ряд тем, в том числе сотрудничество в торговой и инвестиционной сферах.

В настоящее время объем двусторонней торговли составляет около $4 млрд.

Правительства Турции и Украины в Киеве в присутствии президентов обеих стран подписали ряд соглашений. Подписание в прямом эфире транслировали украинские телеканалы.

Были подписаны межправительственные соглашения о военно-финансовом сотрудничестве, а также протокол о внедрении финансовой помощи. Кроме того были подписаны документ о взаимном признании удостоверений водителей и меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере предотвращения катастроф и ЧС, а также ликвидации их последствий.

Теги
УкраинаТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипЗеленский, Владимир Александрович
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