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Китайская вирусная пневмония

Торгово-промышленный банк Китая предоставил Хайнаню $12 млн на борьбу с коронавирусом

Ожидается, что такие меры позволят предотвратить распространение пневмонии

ХАЙКОУ /Китай/, 3 февраля. /ТАСС/. Торгово-промышленный банк (ТПБ) Китая, один из пяти главных государственных коммерческих финансово-кредитных организаций страны, выделил южнокитайской провинции Хайнань займы в размере 83 млн юаней (около $12 млн) на борьбу с коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщил информационный портал "Наньхайван".

По его данным, средства незамедлительно поступят в распоряжение муниципальных финансовых управлений, комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения, центров по контролю над заболеваниями, а также больницам в таких ключевых городах острова, как Хайкоу, Санья, Даньчжоу, Цюнхай и Цюнчжун. Отмечается, что передача каждого транша осуществляется в абсолютно прозрачном режиме, отслеживается и публикуется на странице ТПБ в соцсети WeChat.

В соответствии с распоряжением центральных властей и указаниями администрации Хайнаня, для борьбы со вспышкой коронавируса в кратчайший срок должны быть обеспечены ассигнования из правительственных фондов, а также льготные кредиты из резервов ключевых финансовых организаций страны. Ожидается, что такие меры позволят предотвратить распространение пневмонии.

Согласно официальной статистике, число зараженных коронавирусом в провинции составляет 71 человек, удалось вылечить одного жителя. Порядка 40% случаев заболевания зарегистрирована в двух крупнейших городах острова - Санья и Хайкоу.

Теги
КитайХайнаньКитайская вирусная пневмония
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