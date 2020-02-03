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Киев заинтересован получать каспийский газ из Трансанатолийского газопровода

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев рассматривает этот маршрут как альтернативу существующим

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Украина заинтересована в диверсификации поставок природного газа в страну, в том числе в налаживании импорта каспийского газа, который поставляется по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Об этом заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский по итогам двусторонних переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

"Мы обсудили возможность поставок каспийского газа по газопроводу TANAP через соответствующие интерконнекторы на Украину", - сообщил украинский президент. Он отметил, что Киев рассматривает этот маршрут как альтернативный существующим.

Открытие магистрального Трансанатолийского газопровода (TANAP) состоялась в конце ноября 2019 года в турецком Эдирне на границе с Грецией. В ней приняли участие президенты Турции и Азербайджана, а также премьер-министр Грузии. К 2023 году Грузия рассчитывает получать более 1,1 млрд куб. м газа за транзит газа из Азербайджана по Южному газовому коридору, который протянулся на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через территорию Грузии, Турции, Греции, Албании.

 

Теги
УкраинаТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипЗеленский, Владимир Александрович
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