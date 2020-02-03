Киев заинтересован получать каспийский газ из Трансанатолийского газопровода

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Украина заинтересована в диверсификации поставок природного газа в страну, в том числе в налаживании импорта каспийского газа, который поставляется по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Об этом заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский по итогам двусторонних переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

"Мы обсудили возможность поставок каспийского газа по газопроводу TANAP через соответствующие интерконнекторы на Украину", - сообщил украинский президент. Он отметил, что Киев рассматривает этот маршрут как альтернативный существующим.

Открытие магистрального Трансанатолийского газопровода (TANAP) состоялась в конце ноября 2019 года в турецком Эдирне на границе с Грецией. В ней приняли участие президенты Турции и Азербайджана, а также премьер-министр Грузии. К 2023 году Грузия рассчитывает получать более 1,1 млрд куб. м газа за транзит газа из Азербайджана по Южному газовому коридору, который протянулся на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через территорию Грузии, Турции, Греции, Албании.