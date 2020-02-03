Белоруссия начала ремонт новых участков нефтепровода "Дружба"

МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" приступило к ремонту новых участков магистральных нефтепроводов "Унеча-Мозырь" и "Мозырь-Брест". Об этом в понедельник сообщает белорусский оператор "Дружбы" на своем сайте.

"ОАО "Гомельтранснефть Дружба" проводит ремонт дефектов магистральных нефтепроводов "Унеча-Мозырь" и "Мозырь-Брест", а также осуществляет работы в рамках реконструкции технологических трубопроводов НПС (нефтеперекачивающая станция - прим. ТАСС) "Кобрин" и НПС "Туров", - сказано в сообщении.