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Белоруссия начала ремонт новых участков нефтепровода "Дружба"

Речь идет об участках нефтепроводов "Унеча-Мозырь" и "Мозырь-Брест"

МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" приступило к ремонту новых участков магистральных нефтепроводов "Унеча-Мозырь" и "Мозырь-Брест". Об этом в понедельник сообщает белорусский оператор "Дружбы" на своем сайте.

"ОАО "Гомельтранснефть Дружба" проводит ремонт дефектов магистральных нефтепроводов "Унеча-Мозырь" и "Мозырь-Брест", а также осуществляет работы в рамках реконструкции технологических трубопроводов НПС (нефтеперекачивающая станция - прим. ТАСС) "Кобрин" и НПС "Туров", - сказано в сообщении.

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Белоруссия
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