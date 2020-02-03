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"Русал" приостановил работу в Гайане из-за продолжающихся беспорядков

В компании сообщили, что это не скажется на показателях
Описание
© Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Алюминиевый холдинг "Русал" принял решение приостановить работу своего предприятия в Гайане - Bauxite Company of Guyana Inc. (BCGI) - и законсервировать его, а также эвакуировать сотрудников-экспатов в связи с продолжающимися беспорядками. Это следует из сообщения компании.

Отмечается, что причиной такого решения стали не контролируемые органами власти и правопорядка Гайаны "длительные противоправные действия, включающие поджог опор линий электропередачи и другого имущества компании, а также перекрытие реки".

"В связи с продолжающимися беспорядками, отразившимися на работе BCGI, и ввиду отсутствия поддержки со стороны органов власти не видим возможности для продолжения бизнеса в Гайане. В целях безопасности были эвакуированы сотрудники-экспаты", - говорится в сообщении "Русала".

Указано, что соответствующие уведомления были направлены 326 местным сотрудникам.

"Приостановка работы BCGI не скажется на показателях компании в целом, бокситы Гайаны будут замещены поставками сырья с других предприятий", - подчеркивает компания.

BCGI была создана в 2004 году в рамках соглашения между "Русалом" и правительством Гайаны, по которому российской компании принадлежит 90% акций предприятия, а Гайане - 10%. Мощность предприятия составляет 2,3 млн тонн бокситов в год. Также "Русал" владеет лицензиями на разработку бокситовых месторождений групп Linden, Kwakwani и Ituni. Помимо этих предприятий, компания добывает бокситы на двух предприятиях в России, а также в республике Гвинея и на Ямайке.

Теги
Гайана
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