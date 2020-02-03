Помпео пообещал помочь Узбекистану ускорить вступление в ВТО

ТАШКЕНТ, 3 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым пообещал помочь ускорить процесс вступления республики во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом говорится в сообщении на сайте узбекского лидера.

"Американская сторона окажет всестороннее содействие в ускорении процесса вступления Узбекистана в ВТО", - отмечается в публикации. В ней также указывается, что "за последние несколько лет товарооборот [между Узбекистаном и США] увеличился в два раза". "С участием ведущих американских компаний реализуются перспективные проекты в различных отраслях экономики Узбекистана. Совокупный объем американских инвестиций превысил 1 миллиард долларов", - говорится в сообщении.

Как отметила пресс-служба узбекского президента, Помпео "высоко оценил результативность проводимых Ташкентом демократических преобразований и экономических реформ". Кроме того, госсекретарь США "поддержал активные усилия узбекских властей, направленные на достижение мира и стабильности" в Афганистане.

Помпео прибыл в Ташкент 2 февраля. Ранее в понедельник он провел переговоры с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым и принял участие в министерской встрече в формате "Центральная Азия - США" ("С5+1", участвуют Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и США).