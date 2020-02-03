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Минтранс не планирует снимать запрет на выполнение рейсов в Египет до апреля 2020 года

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что министр транспорта РФ Евгений Дитрих допустил досрочное снятие запрета, чтобы компенсировать потери от закрытия Китая

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Минтранс РФ не планирует снимать запрет на выполнение рейсов в Египет как минимум до апреля 2020 года, сообщил журналистам официальный представитель Минтранса РФ.

"Информация не соответствует действительности. Министр такого заявления не делал", - сказал он.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что в ходе совещания у министра транспорта РФ Евгения Дитриха 30 января по поводу запрета полетов в Китай, министр "допустил досрочное (до апреля 2020 года) снятие запрета на полеты на курорты Египта, чтобы компенсировать потери от закрытия Китая".

С 1 февраля ограничено авиасообщение между РФ и Китаем. Региональные регулярные рейсы были закрыты, остались только прямые рейсы "Аэрофлота" между Москвой и Пекином, Шанхаем, Гуанчжоу и Гонконгом. Также прямые рейсы в Шереметьево продолжают выполнять Air China, Hainan Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines. Все они обслуживаются в изолированном терминале F (все остальные международные рейсы аэропорт на прошлой неделе перенес в терминал B).

До этого авиакомпании РФ выполняли около 150 рейсов в КНР в неделю, китайские авиакомпании - около 40 рейсов в неделю. До 1 февраля прямые рейсы между Москвой и Китаем выполняли, кроме "Аэрофлота", авиакомпании "Ираэро", "Аврора", "Якутия", "Уральские авиалинии" и "Сибирь" (S7 Airlines).

Теги
ЕгипетРоссия
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