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Китайская вирусная пневмония

Metro, "Лента" и X5 Retail Group пока не планируют прекращать поставки продуктов из Китая

При этом компании готовы рассмотреть альтернативные страны в случае усложнения логистики доставки товаров из республики

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. "Лента", Metro и X5 Retail Group пока не планируют прекращать поставки продуктов из Китая, при этом большинство из них готовы рассмотреть альтернативные страны в случае усложнения логистики доставки из Китая или введения ограничений со стороны российских контрольно-надзорных ведомств. Таким мнением с ТАСС поделились опрошенные торговые сети.

"Metro рассматривает альтернативу поставщикам из Китая в случае наложения запрета на ввоз китайской продукции со стороны контрольно-надзорных органов. При вводе карантинных требований на продукцию ввоз будет немедленно приостановлен", - сообщили в компании, отметив, что импорт продукции в Metro осуществляется в соответствии с требованиями российского законодательства и внутренней системы контроля качества. "Вся импортируемая продукция проходит надлежащий контроль со стороны контрольно-надзорных органов при пересечении границ с РФ, в том числе при пересечении границы с Китаем", - заверили в компании.

Представитель X5 Retail Group (в которую входят сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") сообщил ТАСС, что сложности с логистикой сеть пока не наблюдает, однако также ищет возможности поставок из других стран, чтобы заменить товары из Китая аналогичными по качеству и цене. Доля прямого импорта из Китая в торговых сетях X5 невелика, "существенно ниже 1%", и это в основном непродовольственные товары, из продовольственных - в основном имбирь, чеснок.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, входят "Ашан Ритейл Россия", X5 Retail Group, "Магнит", "Дикси", "Лента", "Метро Кэш энд Керри" и другие торговые сети) отметили, что российские сети могут переориентироваться на закупки продукции из других стран в случае усложнения логистики доставки из Китая, потребитель при этом не ощутит дефицита.

В свою очередь в "Ленте" ТАСС сообщили, что не планируют ограничивать ввоз продукции из Китая, в то время как ретейлер "Магнит" ранее заявил о приостановке закупок овощей и фруктов из Китая на фоне осложнения логистики из-за распространения в Китае коронавируса. По итогам 2019 года поставляемые из КНР помидоры, перец, мандарины, виноград и помело составили около 3% от оборота овощей и фруктов "Магнита".

По данным АКОРТ, куда входят также сети DNS и "М.Видео - Эльдорадо", "Снежная королева", "Спортмастер", "Леруа Мерлен",ситуация в сегменте нон-фуд также не вызывает опасений. "По потребительским товарам на данный момент задержек в поставках нет. Сказывается как учет в поставках празднования китайского Нового года, в ходе которого обычно возникают перерывы в поставках продукции до двух недель, и это учитывается магазинами логистике, так и схемы организации движения и складирования товаров, рассчитанные на возможные сбои в поставках", - сообщили ТАСС в АКОРТ.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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