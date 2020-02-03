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Brexit

Джонсон хочет заключить с ЕС такое же торговое соглашение, как с Канадой

При этом в своей программной речи премьер Соединенного Королевства высказался в поддержку свободной торговли

ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/. Британские власти хотят заключить с Европейским союзом соглашение о свободной торговле, аналогичное тому, что действует между страной и Канадой. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, выступая с программной речью по будущими торговым отношениям королевства и ЕС.

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"Мы сделали свой выбор: мы хотим соглашение о свободной торговле, аналогичное соглашению с Канадой, но если мы не добьемся успеха, хотя это маловероятно, тогда наша торговля будет основываться на нынешнем соглашении о выходе из ЕС", - сказал Джонсон.

Договоренность по канадскому образцу позволяет осуществлять практически полностью беспошлинную торговлю, но вводит ряд таможенных проверок товаров и не распространяется на важный для Великобритании рынок услуг. Соглашение о выходе из ЕС, упомянутое Джонсом, в свою очередь, не охватывает торговые вопросы. Оно предусматривает лишь переходный период до 31 декабря 2020 года, после чего при отсутствии сделки стороны начнут торговать друг с другом по нормам Всемирной торговой организации (ВТО), то есть с применением всех возможных тарифов.

"Выбор не стоит категорически между сделкой и отсутствием сделки. Вопрос заключается в том, согласны ли мы на торговые отношения с ЕС, сопоставимые с Канадой или, скорее, с Австралией", - пояснил глава правительства. Второй вариант, по сути, также означает возвращение к номам ВТО.

Независимая позиция

Говоря о будущем соглашении с Евросоюзом, из которого Великобритания официально вышла 31 января, Джонсон назвал необязательным признание в нем "правил ЕС о политике в области конкуренции, субсидий, социальной защиты, окружающей среды или чего-либо подобного".

Выступая перед лидерами бизнеса, иностранными послами и руководителями аналитических центров, Джонсон сообщил, что после выхода из ЕС Великобритания будет вести независимую политику во всех областях, в том числе и в торговой.

"Сегодня в Женеве наш посол Джулиан Брейсвейт пересаживается на другое место во Всемирной торговой организации и возвращает себе контроль над нашей тарифной сеткой", - сказал премьер.

В воскресенье стало известно о том, что британский МИД дал указание своим дипломатам занять независимую позицию от бывших коллег по Евросоюзу. Это следует из инструкции внешнеполитического ведомства, которая попала в распоряжение газеты The Sunday Times. В телеграмме за именем главы МИД Доминика Рааба, выдержки из которой приводит издание, говорится о том, что британские дипломаты должны также "садиться отдельно" от европейских дипломатов на международных встречах.

За свободную торговлю

В своей программной речи Борис Джонсон высказался в поддержку свободной торговли, отметив, что она находится под угрозой, так как в мире набирает силу протекционизм.

"Свободная торговля задыхается, и это не вина народа, это не вина отдельных потребителей. Я опасаюсь того, что политики, которые не в силах вести вперед, меркантилисты находятся повсюду и протекционисты набирают силу от Брюсселя и Китая до Вашингтона", - добавил премьер.

Он подчеркнул, что Великобритания готова стать лидером в сфере свободной торговли и сыграть роль, которую он сравнил с Суперменом.

Заявления Джонсона в поддержку свободной торговли прозвучали на фоне опубликованной в субботу газетой "Дейли телеграф" информации о том, что Лондон готов ввести полноценные проверки товаров на границе с Евросоюзом в том случае, если переговоры с Брюсселем закончатся провалом.

Теги
КанадаВеликобританияBrexitДжонсон, Борис
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