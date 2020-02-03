{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

ОПЕК+ может усилить сокращение добычи при дальнейшем распространении коронавируса

Эксперты агентства Fitch Ratings при этом считают, что цена нефти будет сильно колебаться в течение 2020 года из-за геополитической напряженности и настроений на рынке

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Странам ОПЕК+ может потребоваться дополнительное усиление сокращения добычи нефти, если вспышка коронавируса растянется на несколько месяцев. К такому мнению пришли эксперты агентства Fitch Ratings.

Продолжение распространения эпидемии коронавируса может ограничить темпы роста спроса на нефть, что приведет к ее избытку на рынке, считают эксперты. Даже без учета последствий вируса на рынке наблюдалось бы превышение предложения нефти над спросом из-за наращивания добычи в США, Бразилии, Норвегии и Гайане, отмечает агентство.

Если же распространение коронавируса продолжится, то увеличение избытка нефти на рынке продолжится в первой половине 2020 года, что приведет к усилению давления на цены на нефть в краткосрочной перспективе, говорится в отчете. Тем не менее, политика согласованного управления добычей ОПЕК+ и спрос на сланцевую нефть США не дадут опуститься ценам на нефть марки Brent ниже $50 за баррель, считают эксперты Fitch Ratings. Однако цена нефти будет сильно колебаться в течение 2020 года из-за геополитической напряженности и настроений на рынке.

Возможное внеплановое совещание стран-членов ОПЕК в связи с ситуацией на рынке нефти может стать рациональным шагом для решения проблемы, соглашается профессор кафедры государственного регулирования экономики Института государственной службы и управления РАНХиГС Ольга Маликова. По ее мнению, в случае дальнейшего распространения эпидемии, вызванной коронавирусом, произойдет замедление мировой экономики, в том числе длительное снижение спроса на нефть, поэтому странам ОПЕК+ придется усилить сокращение добычи.

Теги
АвстрияКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Путин и король Саудовской Аравии подтвердили готовность к координации в формате ОПЕК+
Стороны по телефону обсудили ситуацию на мировом рынке углеводородов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС