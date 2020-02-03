Гостиницы Сочи не понесут существенных убытков от переноса сроков Российского инвестфорума

СОЧИ, 3 февраля. /ТАСС/. Перенос Российского инвестиционного форума в Сочи, который должен был пройти с 12 по 14 февраля, не приведет к убыткам, сообщили представители городских властей и турбизнеса города-курорта. По их данным, незначительные потери от отмены бронирования может понести только часть отелей в Имеретинской низменности, которые могут быть компенсированы проведением форума в другие сроки.

В понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что сроки проведения Российского инвестиционного форума в Сочи в 2020 году перенесут. Причиной стала угроза распространения коронавируса. При этом он указал на то, что организаторы понесли значительные расходы и поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко вместе с министром финансов Антоном Силуановым продумать, каким образом компенсировать убытки.

"Проводилась определенная работа по подготовке инфраструктуры, но поскольку у нас около 300 событийных мероприятий в год, то у нас вся инфраструктура готова и все схемы отработаны до мелочей. Нет ничего, что повлекло для города в части его инфраструктуры и подготовки какого-либо ущерба или убытков", - сказали ТАСС в пресс-службе администрации Сочи.

Больших потерь не будет

Генеральный директор туроператора "Ривьера Сочи" Бэлла Тарасова пояснила ТАСС, что перенос сроков проведения форума может отразится на деятельности местных средств размещения и туркомпаний, но представители бизнеса рассчитывают, что все возникающие нюансы будут отрегулированы с организатором Российского инвестиционного форума - фондом "Росконгресс". "Конечно, отели недополучат прибыль, потому что сейчас низкий сезон и мероприятие крупное, благодаря масштабу занимается большое количество средств размещения, задействован транспорт, рестораны в городе, гостям оказываются всякого рода услуги. Все будет зависеть от того, на какие сроки будет перенесен форум, мы будем надеяться, что между заказчиком "Росконгрессом" и отелями будут достигнуты какие-то договоренности, чтобы минимизировать ущерб", - сказала собеседник агентства.

Президент ассоциации рестораторов и отельеров города Сочи Анна Нетягина сообщила ТАСС, что недополученная отелями прибыль не может быть существенной, так как форум - это краткосрочное мероприятие, рассчитанное на несколько дней, которое не отразится на общей финансовой картине за год.

"Конечно это отразится на картине февраля: понятно, что отельеры пострадают больше, чем рестораторы, потому что если у них планировалась на два дня загрузка, то сейчас она у них провалилась, брони отменили. Но это же не блокировка сезона, это не блокировка всего транспортного сообщения. В любом случае, проведение Российского инвестиционного форума планируется на месяцы вперед", - сказала собеседник агентства, уточнив, что, по ее мнению, угроза распространения коронавируса в России, может гораздо более серьезно отразиться на турбизнесе, так как это может привести к транспортным ограничениям и срыву сроков основного курортного сезона.

Коммерческий директор крупного отеля "Бархатные сезоны" Инна Рындина добавила ТАСС, что от переноса сроков проведения форума наиболее существенный убыток понесут лишь отельеры, которые существенно завышают стоимость размещения гостей в дни проведения подобных мероприятий. "Здесь понесут убытки именно те, которые сделали ставку исключительно на форум и установили цену на размещение от 30 тыс. рублей и выше. Естественно эти отели понесут в первую очередь убытки за счет того, что ни оказались не в "рынке", номера, которые стоят в обычный период по 5 тыс. рублей, стали стоить по 30 тыс.", - сказала собеседница агентства.

Кроме того, отметили собеседники ТАСС, в эти дни в Сочи проходят и другие мероприятия, поэтому проблем для большинства участников рынка не будет.

Горный кластер ждет снег

При этом представители "горного кластера" Сочи, где расположены горнолыжные курорты, отметили, что перенос сроков проведения форума на их работе практически не отразится, более того, за счет освободившихся бронирований ожидается дополнительный приток гостей.

"У нас нагрузка стабильная, сезон продолжается, мы в полной готовности встречать гостей", - сказали ТАСС в пресс-службе горно-туристического центра "Газпром" в Сочи.

Подобная позиция по этому поводу и у курорта "Роза Хутор": горнолыжный сезон здесь в разгаре, отели полностью загружены, по данным пресс-службы доля участников Российского инвестиционного форума, размещающихся на курорте не так велика, как в отелях в Имеретинской низменности в Сочи, поэтому финансового ущерба курорт не понесет.

В пресс-службе курорта "Красна Поляна" ТАСС сообщили, что перенос сроков проведения форума даже может способствовать увеличению числа гостей.

"Перенос сроков Российского инвестиционного форма оказал влияние на число бронирований делегатов на курорте и в то же время предоставил больше возможностей другим гостям забронировать номера на эти даты. На курорте "Красная Поляна" идут обильные снегопады, которые по прогнозам, продлятся до 10 февраля, после чего установится безоблачная погода с 10 по 16 февраля, мы ожидаем увеличение потока туристов в эти даты", - сообщила собеседница агентства.

О форуме

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявлял, что Кубань готова в любые сроки принять перенесенный Российский инвестиционный форум в Сочи, на инвестиционную политику региона перенос сроков его проведения не повлияет. Власти Краснодарского края сообщали, что рассчитывают принять на инвестфоруме в Сочи не менее 8 тыс. гостей.

Российский инвестиционный форум собирает инвесторов в Сочи ежегодно, начиная с 2002 года. Он является крупнейшим экономическим событием не только в России, но и на международной арене. Ранее инвестфорум в Сочи посещали представители США, Швейцарии, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов. В 2019 году география стран расширилась - приехали бизнесмены из Армении, Бельгии, Египта, Камеруна, Малайзии, Узбекистана и ЮАР.

Ежегодная статистика показывает увеличение интереса к мероприятию. Количество участников, начиная с первого форума, который прошел в 2002 году, выросло в несколько раз, только за прошедший год оно увеличилось на 30%.

Дискуссии в рамках программы предстоящего форума должны сосредоточиться на трех направлениях - "Инвестиции в регионы: цели, задачи, инструменты", "Цифровая трансформация экономики. Практические результаты" и "Человеческий капитал - основа для будущего лидерства". Организатором Российского инвестиционного форума выступает фонд "Росконгресс". Мероприятие проводится при участии председателя правительства Российской Федерации.