TCL Communication прекратит производство смартфонов BlackBerry

ТАСС, 3 февраля. Китайская компания TCL Communication, выпускающая смартфоны под брендом BlackBerry, прекратит их производство. Об этом в понедельник сообщается на официальной странице BlackBerry в Twitter.

"Нам очень жаль сообщать, что с 31 августа 2020 года TCL Communication не будет больше продавать смартфоны под брендом BlackBerry. У компании больше нет прав разрабатывать дизайн, производить или продавать новые смартфоны BlackBerry", - говорится в сообщении TLC Commucation.

Уточняется, что компания продолжит клиентское обслуживание и техническую поддержку смартфонов до 31 августа 2022 года.

Компания также поблагодарила своих партнеров и пользователей смартфонов. TLC Communication отметила, что ее дальнейшее сотрудничество с BlackBerry Limited ожидает "светлое будущее".