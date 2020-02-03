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Лавров и глава МИД Кувейта обсудили развитие товарооборота

В ходе переговоров стороны подтвердили настрой на дальнейшую активизацию хозяйственных связей и гуманитарных обменов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник обсудил по телефону со своим кувейтским коллегой Ахмедом Насером ас-Сабахом динамику развития товарооборота, активизацию хозяйственных связей и гуманитарных обменов. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы был подтвержден настрой Москвы и Эль-Кувейта на обеспечение устойчивой положительной динамики товарооборота, дальнейшую активизацию хозяйственных связей и гуманитарных обменов, включая урегулирование всех сохраняющихся на двусторонней повестке дня вопросов", - проинформировали в дипведомстве.

Как добавили в министерстве, "главы внешнеполитических ведомств дали высокую оценку взаимодействию двух стран в период непостоянного членства Кувейта в Совете Безопасности ООН в 2018-2019 годах, подчеркнув важность продолжения плотной политико-дипломатической координации по ключевым региональным и международным проблемам".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКувейтРоссия
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