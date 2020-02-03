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Президент Татарстана представил бизнесменам в США экономический потенциал республики

В частности, глава региона Рустам Минниханов обратил внимание потенциальных инвесторов на такие отрасли, как нефтехимия и цифровые технологии

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Республика Татарстан заинтересована в привлечении инвестиций и высоких технологий и создает благоприятные условия для инвесторов. Об этом заявил в понедельник президент Татарстана Рустам Минниханов на презентации экономического потенциала республики в ходе заседания Американо-российского делового совета.

"Несмотря на все те сложности, которые есть в отношениях между нашими странами, наши проекты в республике реально работают, - заявил он. - Республика Татарстан - это та площадка, куда можно с уверенностью приходить". Он, в частности, указал на такие отрасли, как нефтехимия и цифровые технологии.

Один из участников форума поинтересовался перспективами зеленых технологий в Республике Татарстан. "Мы активно рассматриваем вопросы, связанные с зеленой энергетикой, и выбрали три площадки, где можно реализовывать проекты в сфере ветроэнергетики, - ответил Минниханов. - Все новые производства, которые реализуются в республике, проходят очень жесткий экологический контроль и соответствуют всем мировым стандартам". "Нам нужны партнеры в области экологических программ", - подчеркнул он.

Затронув вопрос об охране прав на интеллектуальную собственность, он отметил, что "система контроля патентов выстроена достойно". "На протяжении последних 10 лет я не слышал ни разу, чтобы у нас в республике были какие-то проблемы в вопросах защиты интеллектуальной собственности", - пояснил он, выразив заинтересованность в налаживании контактов с ведущими американскими университетами.

"Мы приехали сюда для того, чтобы найти партнеров", - указал он в заключение, пригласив представителей американских деловых кругов приезжать в Татарстан.

Американо-российский деловой совет - торговая ассоциация на территории США, представляющая торговые и инвестиционные интересы российских и американских компаний в сфере двусторонних отношений. Организация оказывает своим членам поддержку в сфере стратегического планирования и предоставляет информационные и аналитические услуги в процессе принятия членами бизнес-решений.

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичСШАРоссияТатарстан
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