Совкомбанк закрыл книгу заявок на бессрочные субординированные еврооблигации на $300 млн

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Совкомбанк закрыл книгу по размещению $300 млн бессрочных субординированных еврооблигаций. Спрос на пике достиг $1,9 млрд, а ставка купона составила 7,75% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

"Первоначальный ориентир доходности составлял 8,50% годовых, но шестикратная переподписка размера выпуска снизила ставку купона до 7,75%: спрос на облигации на пике составлял $1,9 млрд, а окончательный объем книги заявок составил $1,4 млрд. Заявки иностранных инвесторов составили 70% от объема книги", - отмечается в сообщении.

Географически инвесторы распределились следующим образом: Россия: - 45%; континентальная Европа - 22%; Азия и Ближний Восток - 12%; Великобритания - 12% и США - 9%. В банке отметили, что такое распределение в целом отражает первоначальный план Совкомбанка и организаторов сделать еврооблигации максимально ликвидными на рынке.

"Столь высокий спрос на субординированные еврооблигации Совкомбанка показывает высочайший уровень доверия инвесторов к банку и свидетельствует о высокой оценке ими нашей деловой репутации, бизнес-модели и финансовых результатов. Размещение данного выпуска позволит банку существенно повысить достаточность капитала первого уровня на уникальных для рынка условиях по ставке", - прокомментировал закрытие книги председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев, слова которого приводятся в сообщении кредитной организации.

Совкомбанк - универсальный банк, входящий в список топ-15 крупнейших банков страны. Размер активов банка по МСФО составляет 1 трлн рублей. Банк обслуживает 6 млн физических лиц, корпоративными клиентами банка являются 200 тыс. компаний.