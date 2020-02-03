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"Аэрофлот" начал продажу билетов на новый рейс между Красноярском и Якутском

Полеты по маршруту начнут совершать с 30 марта шесть раз в неделю

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - начал продажу билетов на новый рейс, который соединит Красноярск и Якутск. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба перевозчика.

Как ожидается, полеты по маршруту начнутся с 30 марта. "Рейсы продолжительностью 3 часа 15 минут будут выполняться шесть раз в неделю с понедельника по субботу на самолетах Boeing 737-800", - говорится в сообщении. Так, из Красноярска самолет будет отправляться в 11:00 по местному времени и прибывать в Якутск в 16:15 по местному времени. В обратном направлении рейс назначается на 17:30, а время прибытия в Красноярск - 19:05 по местному времени.

В пресс-службе отмечают, что новый маршрут организуется в связи с созданием в Красноярске международного хаба группы компаний "Аэрофлот". "Он станет для "Аэрофлота" вторым базовым аэропортом, здесь будут базироваться современные самолеты Boeing 737 и SuperJet100",- поясняют в пресс-службе. В "Аэрофлоте" подчеркивают, что благодаря удобному географическому расположению города, пассажирам станут доступны прямые рейсы в регионы Уральского, Сибирского и Южного федеральных округов. "Таким образом, компания внесет вклад в выполнение поручения главы государства о расширении сети межрегиональных авиамаршрутов, минуя Москву", - отмечают в пресс-службе.

Здесь также напомнили, что создание хаба в Красноярске является частью стратегии группы компаний "Аэрофлот", в рамках которой перевозчик планирует обслужить к 2023 году до 100 млн человек. "Открытие нового регионального транспортного узла позволит нарастить транзитный пассажиропоток на внутренних и международных линиях", - уверены в компании.

Теги
РоссияЯкутияКрасноярский край
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