Bloomberg: российские миллиардеры за месяц потеряли около $8 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Семь российских миллиардеров смогли в январе увеличить свое состояние в общей сложности на $2,7 млрд, а для 16 из них завершившийся месяц обернулся потерями в размере около $8 млрд. Такие данные привело в понедельник информационное агентство Bloomberg , с марта 2012 года публикующее "Индекс миллиардеров", куда включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.

Семерым россиянам из списка удалось увеличить свое состояние с начала года: активы Владимира Потанина выросли на $1,44 млрд, Вагита Алекперова - на $600 млн, Виктора Рашникова - на $247 млн, Леонида Федуна - на $237 млн, Сулеймана Керимова - на $145 млн, Андрея Гуриева - на $38,9 млн, Виктора Вексельберга - на $22,5 млн.

Для 16 россиян, включенных в список, январь оказался неудачным: наибольшие потери - $2,46 млрд - понес Леонид Михельсон, активы Геннадия Тимченко уменьшились на $1,96 млрд, Андрея Мельниченко - $1,52 млрд, Алексея Мордашова - на $976 млн.

Первую строчку в "Индексе миллиардеров" занимает глава американской компании Amazon Джефф Безос со $124 млрд. С начала года его состояние выросло на $9,28 млрд.