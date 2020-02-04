{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Bloomberg: российские миллиардеры за месяц потеряли около $8 млрд

При этом, по данным агентства, семь россиян из "Индекса миллиардеров" смогли в январе увеличить свое состояние в общей сложности на $2,7 млрд
Описание
© Петр Ковалев/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Семь российских миллиардеров смогли в январе увеличить свое состояние в общей сложности на $2,7 млрд, а для 16 из них завершившийся месяц обернулся потерями в размере около $8 млрд. Такие данные привело в понедельник информационное агентство Bloomberg, с марта 2012 года публикующее "Индекс миллиардеров", куда включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.

На эту тему

Семерым россиянам из списка удалось увеличить свое состояние с начала года: активы Владимира Потанина выросли на $1,44 млрд, Вагита Алекперова - на $600 млн, Виктора Рашникова - на $247 млн, Леонида Федуна - на $237 млн, Сулеймана Керимова - на $145 млн, Андрея Гуриева - на $38,9 млн, Виктора Вексельберга - на $22,5 млн.

Для 16 россиян, включенных в список, январь оказался неудачным: наибольшие потери - $2,46 млрд - понес Леонид Михельсон, активы Геннадия Тимченко уменьшились на $1,96 млрд, Андрея Мельниченко - $1,52 млрд, Алексея Мордашова - на $976 млн.

Первую строчку в "Индексе миллиардеров" занимает глава американской компании Amazon Джефф Безос со $124 млрд. С начала года его состояние выросло на $9,28 млрд.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Торги на фондовой бирже в Нью-Йорке завершаются ростом основных индексов
При этом цена барреля нефти сорта WTI с поставкой в марте упала до $50,05 за баррель, а цена золота снизилась на до $1581,20 за унцию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС