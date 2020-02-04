Путин в Череповце обсудит подготовку кадров для экономики и социальной сферы

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник совершит рабочую поездку в Череповец, где посетит Череповецкий химико-технологический колледж и в беседе с представителями общественности обсудит подготовку кадров для экономики и социальной сферы.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе поездки глава государства также побывает в Центре боевых искусств, в котором более 2,5 тыс. детей занимаются 30 видами спортивных единоборств.

Вопросам подготовки кадров посвящены отдельные блоки нацпроектов "Образование", "Здравоохранение" и "Цифровая экономика". Российский лидер затрагивал эту тему и в своем послании Федеральному собранию. В частности он говорил о необходимости подготовки специалистов в сфере искусственного интеллекта и по другим высокотехнологичным направлениям.

Особое внимание он уделил медицине, где ликвидация кадрового дефицита должна, помимо прочего, помочь обеспечить модернизацию первичного звена здравоохранения. Кроме того, по мнению главы государства, необходимо предоставить всем медицинским специалистам возможность непрерывного повышения квалификации. Обращаясь к парламентариям, Путин предложил увеличить почти вдвое целевой прием в ординатуры медицинских вузов по дефицитным специальностям. Позднее, в конце января 2020 года, на встрече с общественностью в городе Усмани Липецкой области Путин отметил, что переход на целевое обучение для студентов-медиков независимо от курса, на котором они обучаются, возможен уже в текущем учебном году.

В ноябре 2019 года президент в беседе с участниками движения WorldSkills отмечал, что проблема подготовки кадров и дефицита специалистов необходимой квалификации характерна не только для России, но и для мирового рынка труда в целом. По его словам, для РФ эта проблема "является достаточно острой, носит острый характер".

Российский лидер указывал, что если не предпринимать энергичных усилий для того, чтобы эти задачи решать, то, по данным зарубежных авторитетных источников, к концу 2030 года дефицит квалифицированных кадров в России составит где-то около трех миллионов человек. Путин добавил, что в конечном итоге "это может привести к потерям в российской экономике, которые будут измеряться сотнями миллиардов долларов недополученной прибыли".