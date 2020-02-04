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В Британии намерены запретить продажу бензиновых, дизельных и гибридных машин к 2035 году

Ранее Лондон собирался ввести этот запрет к 2040 году

ЛОНДОН, 4 февраля. /ТАСС/. Британские власти намерены к 2035 году запретить продажу на территории страны новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, а также гибридных машин. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

"Демонстрируя безотлагательные действия Великобритании по сокращению выбросов, правительство планирует положить конец продаже новых автомобилей и микроавтобусов с бензиновыми и дизельными двигателями еще раньше, к 2035 году, а также впервые включить гибридные [автомобили в список запрещенных]", - отмечается в сообщении Даунинг-стрит.

Ранее британские власти собирались ввести этот запрет на пять лет позже, к 2040 году, а о гибридных автомобилях речи не велось.

При помощи подобных мер Лондон намерен воплотить в жизнь один из самых жестких законов по защите экологии в мире, сведя к 2050 году выбросы парниковых газов к нулю. Соответствующая законодательная инициатива была внесена в национальный парламент еще в июне прошлого года.

Приоритеты перед COP-26

Во вторник Джонсон должен объявить в Лондоне о приоритетах своего правительства на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), которая пройдет в Глазго в ноябре.

"Организация COP-26 - это важная возможность для Великобритании и стран всего мира активизировать борьбу с изменением климата", - заявит Джонсон и призовет другие государства последовать примеру королевства, обнулив показатели выброса парниковых газов к середине столетия.

"Не может быть большей ответственности, чем защищать нашу планету. 2020 год должен стать годом, когда мы коренным образом изменим ситуацию с глобальным потеплением - это будет год, когда мы выберем более чистое, более зеленое будущее для всех", - приводятся слова премьера в распространенных канцелярией выдержках из его речи.

Предыдущая всемирная климатическая конференция, COP-25 прошла в декабре прошлого года в Мадриде и фактически закончилась провалом, так как ее участники не смогли согласовать текст итогового коммюнике. Камнем преткновения стала статья 6 Парижского соглашения по климату, которая предусматривает введение конкретных механизмов по регулированию выбросов парниковых газов. Евросоюз и ООН среди прочих выразили глубокое разочарование итогами конференции, высказав надежду, что на форуме в Глазго будет согласована долгосрочная стратегия сокращения выбросов.

Теги
ВеликобританияДжонсон, Борис
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