{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посол РФ заявил, что санкции США препятствуют развитию торговли между Ираном и Россией

Значительная часть взаимных расчетов между Москвой и Тегераном осуществляется в нацвалютах, отметил Леван Джагарян

ТЕГЕРАН, 4 февраля. /ТАСС/. Антииранские санкции США создают проблемы для развития российско-иранских торгово-экономических отношений. Об этом в понедельник в беседе с журналистами заявил посол РФ в Тегеране Леван Джагарян.

"Односторонние санкции против Ирана, хотим мы этого или нет, создают проблемы для нас", - сказал он. Дипломат добавил, что "нынешний уровень торгово-экономического сотрудничества между странами не может устраивать стороны".

По его словам, "значительная часть взаимных расчетов между Россией и Ираном сейчас осуществляется в национальных валютах". "Можно сказать, что это объективная реальность, к которой нас подталкивают американские санкции", - отметил посол.

Он напомнил, что "существует эффективный механизм [для наращивания расчетов в национальных валютах] - это рабочая группа по межбанковскому сотрудничеству, которую возглавляют заместители председателей центробанков обеих стран". "Последняя такая встреча состоялась в Москве в конце прошлого года. Я думаю, что они будут иметь регулярный характер и позитивно скажутся на нашем торговом сотрудничестве", - сообщил Джагарян.

8 мая 2018 года США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и ввели в отношении исламской республики ряд экономических санкций, добиваясь, в частности, полной остановки ее нефтяного экспорта. Также под давлением Вашингтона Тегеран был отключен от системы международных расчетов SWIFT, что серьезно затруднило финансовые взаимоотношения иранского бизнеса с иностранными партнерами. 18 сентября 2019 года президент Ирана Хасан Роухани заявил, что банковские отношения его страны с другими государствами, включая Россию, развиваются, несмотря на отключение от системы SWIFT.

Теги
СШАИранРоссия
Реклама на ТАСС
В Британии намерены запретить продажу бензиновых, дизельных и гибридных машин к 2035 году
Ранее Лондон собирался ввести этот запрет к 2040 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС