Посол РФ заявил, что санкции США препятствуют развитию торговли между Ираном и Россией

ТЕГЕРАН, 4 февраля. /ТАСС/. Антииранские санкции США создают проблемы для развития российско-иранских торгово-экономических отношений. Об этом в понедельник в беседе с журналистами заявил посол РФ в Тегеране Леван Джагарян.

"Односторонние санкции против Ирана, хотим мы этого или нет, создают проблемы для нас", - сказал он. Дипломат добавил, что "нынешний уровень торгово-экономического сотрудничества между странами не может устраивать стороны".

По его словам, "значительная часть взаимных расчетов между Россией и Ираном сейчас осуществляется в национальных валютах". "Можно сказать, что это объективная реальность, к которой нас подталкивают американские санкции", - отметил посол.

Он напомнил, что "существует эффективный механизм [для наращивания расчетов в национальных валютах] - это рабочая группа по межбанковскому сотрудничеству, которую возглавляют заместители председателей центробанков обеих стран". "Последняя такая встреча состоялась в Москве в конце прошлого года. Я думаю, что они будут иметь регулярный характер и позитивно скажутся на нашем торговом сотрудничестве", - сообщил Джагарян.

8 мая 2018 года США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и ввели в отношении исламской республики ряд экономических санкций, добиваясь, в частности, полной остановки ее нефтяного экспорта. Также под давлением Вашингтона Тегеран был отключен от системы международных расчетов SWIFT, что серьезно затруднило финансовые взаимоотношения иранского бизнеса с иностранными партнерами. 18 сентября 2019 года президент Ирана Хасан Роухани заявил, что банковские отношения его страны с другими государствами, включая Россию, развиваются, несмотря на отключение от системы SWIFT.