"Известия": покупатели смогут вернуть смартфоны с некорректно работающим отечественным ПО

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Смартфоны и другие устройства с некорректно работающими обязательно предустановленными отечественными приложениями могут быть возвращены в магазин или заменены на новые. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на регуляторную концепцию Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

По данным издания, при выявлении неработоспособности антивирусных программ, навигаторов, поисковиков, программ доступа к госуслугам, платежных систем потребитель имеет право в 15-дневный срок потребовать замены электронного устройства на такое же новое или на другой товар с перерасчетом. Кроме того, у него есть право на возврат денежных средств или бесплатный ремонт гаджета.

Как сообщил "Известиям" замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин, ведомство считает незначительным риск некорректной работы гаджета с предустановленным российским программным обеспечением (ПО).

2 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию с 1 июля 2020 года. Согласно тексту закона, при продаже отдельных видов технически сложных товаров потребителю обеспечивается возможность использовать такие товары с предварительно установленными российскими программами для электронных вычислительных машин. Перечень технически сложных товаров, порядок составления и ведения перечня российских программ, которые должны быть предварительно установлены, а также порядок их предварительной установки будет определять правительство РФ.