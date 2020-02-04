Еврейская АО выделит 12 млн рублей на закупку газа в регионе

ТАСС, 4 февраля. Власти Еврейской автономной области выделят 12 млн рублей из резервного фонда на закупку газа для пополнения запасов, которых осталось менее чем на месяц. Об этом сообщается на сайте правительства области.

"В рамках заседания комиссии [областной комиссии по чрезвычайным ситуациям] обсуждался вопрос о недостаточном количестве газа для населения. Текущих запасов у АО "Биробиджаноблгаз" хватит на срок менее месяца. Глава региона Ростислав Гольдштейн поручил взять ситуацию под контроль. В целях защиты интересов жителей области решением комиссии предприятию будет выделено 12 млн рублей для приобретения топлива", - говорится в распространенном релизе.

"Биробиджаноблгаз" поставляет газ для бытовых нужд населению Биробиджана и поселений ЕАО, подача тепла за счет газа не осуществляется. Как сообщили ТАСС в управлении по внутренней политике областного правительства, ситуация с недостаточным объемом запасов газа сложилась из-за неплатежей населения. Недостающую сумму регион выделит из резервного фонда. В настоящее время газ подается населению в штатном режиме.

В Еврейской АО периодически возникают проблемы с поставкой топлива. С прошлой осени в регионе действует режим ЧС. Он был введен из-за того, что в 16 населенных пунктах, где проживают более 16 тыс. человек, котельные не были готовы к зиме, не было запаса угля. Такая ситуация с отоплением сложилась, в том числе из-за несбалансированности областного бюджета. В населенных пунктах региона несколько раз возникали сбои в поставках угля и мазута, из-за чего падала температура в домах.