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В правительстве поддержали ужесточение наказания за криминальное банкротство

В то же время в кабмине рекомендовали доработать законопроект ко второму чтению в Госдуме

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, которым предлагается ужесточить наказание за неправомерные действия при банкротстве кредитных, страховых и иных финансовых организаций.

В частности, речь идет о повышении мер уголовной ответственности "за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство и фиктивное банкротство кредитной организации, страховой организации или негосударственного пенсионного фонда", следует из проекта отзыва кабмина, одобренного на заседании комиссии [копия документа есть в распоряжении ТАСС].

"Концепция законопроекта, направленная на противодействие преступлениям, связанным с банкротством кредитной организации, страховой организации или негосударственного пенсионного фонда, представляется актуальной и в целом заслуживает внимания", - подчеркивается в проекте заключения правительства. "Вместе с тем в целях совершенствования механизма противодействия криминальным банкротствам финансовых организаций полагаем целесообразным под фиктивным банкротством признавать также подачу руководителем юридического лица либо гражданином (в том числе индивидуальным предпринимателем) в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом, содержащего заведомо ложные сведения о несостоятельности и банкротстве", - предложили в комиссии.

"Правительством РФ законопроект поддерживается при условии доработки по второму чтению с учетом замечаний", - сказано в документе.

Летом 2019 года был принят закон, по которому страховщики застройщиков должны передать обязательства и часть премии Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства, поскольку страхование ответственности строительных компаний было признано неэффективным. С начала 2014 года до конца 2018 года страховщики собрали со строителей в общей сложности 57 млрд рублей, однако дольщики обанкротившихся компаний получили лишь 2 млрд рублей. В середине октября 2019 года Госдума решила направить парламентские запросы в Генпрокуратуру РФ, Следственный комитет РФ, МВД и Банк России о проверке перечисления средств в фонд.

Для доработки обращений была создана рабочая группа во главе с Яровой. В нее вошли главы профильных думских комитетов - по финансовому рынку, по безопасности и противодействию коррупции и по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, а также депутаты всех фракций, представители правительства, Счетной палаты РФ, Банка России и ДОМ.РФ.

Теги
РоссияЯровая, Ирина Анатольевна
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