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Китайская вирусная пневмония

Встреча авиаруководства на Singapore Airshow 2020 не состоится из-за вспышки коронавируса

В то же время организаторы авиашоу заявили, что мероприятие пройдет в запланированные дни

ТАСС, 4 февраля. Встреча представителей руководства ведущих компаний авиационной отрасли в рамках крупнейшего в Азии международного авиасалона Singapore Airshow 2020 отменена из-за распространения вируса 2019-nCoV. Об этом сообщается в распространенном во вторник пресс-релизе.

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"Встреча авиационного руководства в рамках Singapore Airshow 2020 (SAALS), которая является частью программы авиашоу и включает 300 авиационных руководителей, в том числе представителей правительств, органов гражданской авиации, авиадиспетчеров и администрации авиакомпаний, в этом году будет отменена, - говорится в сообщении. - Это позволит руководителям в сфере авиации, широко задействованным в разработке методов противостояния вспышке нового коронавируса, сосредоточиться на неотложных делах, связанных с развитием ситуации [вокруг распространения пневмонии]".

В то же время организаторы авиашоу заявили, что мероприятие пройдет, как и планировалось ранее, с 11 по 16 февраля 2020 года, однако в связи с распространением пневмонии, вызванной коронавирусом, будут приняты дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности всех участников. Однако в связи с введенными сингапурскими властями ограничениями на передвижение в рамках борьбы с коронавирусом "10 участников выставки из Китая и шесть представителей от четырех стран заявили об отказе от участия в авиашоу в Singapore Airshow 2020".

ВВС Республики Корея, как 3 февраля информировало агентство Yonhap, сообщили об отказе направить в Сингапур пилотажную группу Black Eagles из-за вспышки пневмонии в регионе.

О выставке

Как ожидается, участие в Singapore Airshow 2020 примут свыше 55 тыс. человек из 150 государств и территорий, на выставке будут представлены как минимум 65 из сотни крупнейших оборонных и аэрокосмических корпораций мира.

Во время Singapore Airshow 2020 запланировано несколько форумов, в том числе посвященных инновационным разработкам в аэрокосмической области. По традиции в каждый день работы выставки пройдут показательные полеты пилотажных групп из разных стран. Так, в 2018 году фигуры высшего пилотажа исполняли летчики из ВВС Индонезии, Малайзии, Республики Корея, Сингапура, США, а также Таиланда.

Китайские власти в конце декабря прошлого года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20,4 тысячи человек, 426 умерли. Еще один летальный исход зафиксирован на Филиппинах.

Теги
СШАИндонезияМалайзияФилиппиныСингапурТаиландРоссияКитайРеспублика КореяКитайская вирусная пневмония
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