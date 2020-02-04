РБК: в России коллекторы смогут представляться должникам с помощью цифровых псевдонимов

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Сотрудники российских банков и коллекторских агентств могут получить возможность не называть свое полное имя при работе с должниками, а пользоваться специальным цифровым идентификатором. Об этом сообщает во вторник портал РБК со ссылкой на проект федерального закона "О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц".

По данным издания, идентификатор будет присваиваться коллекторам работодателями, которые также должны будут обеспечить соответствие конкретного кода с определенным сотрудником. Кроме того, новые правила будут касаться роботов-коллекторов, к которым будут применяться такие же правила, как и к обычным взыскателям долгов, отмечает РБК. Роботы также смогут не раскрывать гражданам, что с ними общается программа, а не живой человек, сообщает портал.

Информацию о нововведениях изданию подтвердили два участника рабочей группы по законопроекту, а также представитель Минюста РФ. В министерстве РБК заявили, что данные изменения направлены на "защиту персональных данных сотрудников коллекторских агентств и представителей кредиторов". В ФССП и Банке России порталу отказались комментировать данную информацию.