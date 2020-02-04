Курс доллара на Мосбирже снизился до 63,45 рубля

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 28 копеек и составил 63,45 рубля.

Курс евро снизился на 25 копеек, до 70,18 рубля свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,58% и составил 3088,61 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,73% и достиг отметки в 1532,29 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.